Abruzzo: interventi per oltre 11 milioni di euro per Aree interne

- La Giunta regionale abruzzese ha approvato l'accordo di programma quadro dell'area interna "Gran Sasso - Valle Subequana" e il preliminare rafforzato dell'area interna "Alto Aterno - Gran Sasso Laga". Si tratta di due documenti programmatici che rafforzano l'intera strategia di rilancio e sviluppo di queste zone."Il primo provvedimento - spiega l'assessore alle Aree interne, Guido Liris - è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d'area mediante l'attuazione degli impegni e degli interventi che interessano l'adeguamento dei servizi essenziali, quali salute, istruzione e mobilità e progetti di sviluppo locale per cui, nello specifico, sono stati identificati cinque fattori di sviluppo: tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, sistemi agro-alimentari e sviluppo locale, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile, saper fare e artigianato. La copertura finanziaria degli interventi, che seguiranno un determinato cronoprogramma è di 5,5 milioni". La stipula dell'accordo coinvolge vari soggetti attuatori: l'Agenzia per la Coesione territoriale, il ministero dell'Istruzione, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il ministero della Salute, la regione Abruzzo, il sindaco del comune di Molina Aterno, soggetto capofila dell'Area interna "Gran Sasso- Valle Subequana". (segue) (Gru)