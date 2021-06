Abruzzo: interventi per oltre 11 milioni di euro per Aree interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto concerne l'area interna 'Alto Aterno - Gran Sasso Laga', per cui sono stati previsti 5,4 milioni", prosegue Liris, "si è proceduto all'approvazione e all'aggiornamento del cosiddetto preliminare rafforzato, modificato in considerazione delle mutate esigenze di sviluppo dell'intera area dovute alla crisi pandemica ed economica provocata dal Covid-19. La strategia degli interventi mira a disegnare un quadro organico allo scopo di determinare sinergie tra soggetti pubblici, operatori privati e del terzo settore per individuare al meglio le sfide del futuro. L'obiettivo primario dell'azione del governo regionale - conclude Liris - in piena corrispondenza con i principi espressi nella Strategia nazionale aree interne, è quello di contrastare la marginalizzazione e lo spopolamento dei territori più interni e fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali". (Gru)