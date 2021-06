Napoli: sindaco de Magistris incontra campione europeo di nuoto Marigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato oggi a Palazzo San Giacomo Emmanuele Marigliano, il venticinquenne di Barra, recente vincitore della medaglia d'oro di nuoto nella specialità 50 m rana Sb2 ai campionati europei di Nuoto che si sono svolti quest'anno in Portogallo, a Madeira. L'annuncio in una nota del Comune. Il primo cittadino che era accompagnato dagli assessori Donatella Chiodo e Ciro Borriello si è complimentato con il giovane atleta napoletano per le splendide prestazioni e per il record italiano di 1'06" e 46 con il quale ha vinto la medaglia d'oro e gli ha rivolto il più caloroso in bocca per i prossimi impegni, i campionati italiani assoluti di luglio e il grande obiettivo delle prossime Paraolimpiadi di Tokio. (Ren)