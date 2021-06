Forza Italia: Moles, piena solidarietà a Bernini e Aimi, per alcuni ancora distante concetto di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Editoria e vice presidente dei senatori di Forza Italia, Giuseppe Moles, esprime "piena solidarietà ad Anna Maria Bernini, cara amica e presidente dei senatori di Forza Italia, e ad Enrico Aimi, coordinatore regionale, per il vile atto compiuto da alcuni incivili che hanno preso a sassate, nella notte, la nuova sede di Forza Italia a Bologna. Si tratta - sottolinea Moles - di azioni inqualificabili da condannare con fermezza, che dimostrano quanto sia purtroppo ancora lontano per alcuni il rispetto per le opinioni ed i valori altrui, concetto che è alla base della nostra democrazia. Ad Anna Maria, ad Enrico, ai dirigenti ed ai militanti azzurri di Bologna, giunga la mia vicinanza. Sono certo che proseguiranno orgogliosamente nel loro lavoro con la passione di sempre, senza farsi intimidire da gesti che si commentano da soli”.(Com)