- "Abbiamo recuperato in queste due settimane credo 100mila dosi in meno che avevamo, ad oggi siamo ancora a meno 84mila dosi rispetto a quanto è dovuto alla Campania. Per il futuro per la popolazione più giovane che abbiamo dobbiamo avere maggiore quantità di dosi. Vediamo che cosa ci rispondono". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)