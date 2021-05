Fisco: De Luca, no a bonus ai giovani slegati a lavoro, formazione o scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto concorso su base profili richiesti dai Comuni. Dobbiamo varare piano per lavoro e non parassitismo. Ha due questioni: fonti e merito. È positiva l’idea di dare una mano ai giovani ma strumenti scelto è sbagliato. Dobbiamo dare unamano fornendo servizi e nonregali finanziari. Non dobbiamo dare neancheun euro che non sia collegato a lavoro o formazione o scuola. Diamo una mano se garantiamo trasporto scolastico gratuito, se paghiamo borse di studio in quattro mesi, se facciamo le residenze studentesche". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)