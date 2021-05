Salerno: De Luca, dolore infinito per morte operaio al porto, basta incidenti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere infine cordoglio per morte sul lavoro al porto di Salerno. è morto il giovane Matteo Leone, famiglia storica di portuali anche perché il padre di Matteo, anni fa, aveva avuto incidente sullo stesso luogo in cui l’ha avuto Matteo. Esprimo tutta la mia vicinanza, sono episodi che colpiscono e stimolare a fare in modo che chi esce la mattina per guadagnarsi il pane possa vivere attività lavoratori in serenità e sicurezza". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)