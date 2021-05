Covid: vaccini in Piemonte, attivato a Torino il contatore in tempo reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato acceso oggi pomeriggio, in piazza Castello, a Torino, il maxischermo con il contatore dinamico che diffonderà tutti i giorni, in tempo reale, il numero dei piemontesi vaccinati. Come ha evidenziato il presidente della Regione, Alberto Cirio, “numeri dietro i quali ci sono persone che non si ammaleranno più, che non occuperanno più i letti degli ospedali, delle terapie intensive, che non soffriranno e faranno soffrire i loro familiari, e soprattutto persone che potranno continuare a vivere la loro vita, anche quella lavorativa”. Sul maxischermo scorrono anche gli appelli di oltre 40 testimonial della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e del giornalismo che hanno accolto la proposta dell’assessore Marnati a scendere in campo gratuitamente e “metterci la faccia” per farsi promotori dell’importanza di vaccinarsi come atto di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, perché il vaccino è l’unica arma per sconfiggere definitivamente il virus. “Il successo della campagna vaccinale - sostiene Marnati - passa anche dalla comunicazione. Il maxischermo é una finestra aperta per divulgare l'affidabilità del vaccino ed informare i cittadini”. (segue) (Rpi)