Covid: De Luca, su matrimoni c'è problema con nuove prescrizioni Cts

- "Abbiamo problema sui matrimoni. Abbiamo lavorato per anticipare a inizio giugno, abbiamo avuto il problema: abbiamo fatto accordo con operatori e Camere di commercio, abbiamo approvato protocollo di sicurezza il 15 maggio. È intervenuto il comitato tecnico scientifico che ha fatto ulteriori prescrizioni, in modo particolare il Cts ha ritenuto di dover fissare un numero per le presenze. Quindi si è dovuto adeguare a queste prescrizioni. A oggi su questo tema non è stata presa una decisione e purtroppo rimane in vigore decreto legge che fa partire da metà maggio i matrimoni. I ristoratori ci chiedono per le cerimonie: ad oggi si può rispettare nei ristoranti le norme previste del distanziamento e non assembramento, non ci sono altre possibilità. In attesa che ministero Salute dia risposta a Cts". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)