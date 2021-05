Giustizia: De Luca, bene Di Maio su Uggetti ma ci volevano dieci anni per capire barbarie?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di Maio ha chiesto scusa al sindaco di Lodi che è stato messo in galera, che è stato massacrato dai Cinque stelle cinque anni fa, da tanti organi di informazione, gli hanno rovinato la vita dopo cinque anni è risultato innocente. Abbiamo alle spalle anni di barbarie, si sono divertiti tutti i frustrati di questo Paese, quanti anche nel mondo dell’informazione ad aggredire chi aveva responsabilità pubblica, fino ad arrivare al punto che continuando così non ci sarebbe stato più nessuno disponibile a candidarsi e nelle istituzioni solo delinquenti o ignavi. Ci siamo arrivati". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Apprezzo quello che ha detto Di Maio, sinceramente. Apprezzo che abbia chiesto scusa solo pongo due problemi: ci volevano dieci anni per capire cose che si potevano capire tranquillamente, che un cittadino va rispettato fino a sentenza definitiva e nessuno ha diritto di massacrare qualcuno per speculazione politica?". (segue) (Ren)