Pavia: Bombardieri (Uil), strage sul lavoro non si ferma, vergogna per Paese

- E' una strage "che non accenna a fermarsi, una vergogna per tutto il Paese". Lo dichiara su Twitter il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in riferimento all'incidente sul lavoro in provincia di Pavia, che ha provocato la morte di due operai a causa della rottura di una tubatura di vapore. "Altri lavoratori hanno perso la vita per il lavoro. Vogliamo smettere di contare ogni giorno e ricominciare dal lavoro, dalla sicurezza e dal rispetto della vita", ha aggiunto il leader della Uil. (Rin)