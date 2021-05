Abruzzo: Paolucci (Pd), presenta interpellanza su edilizia sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Programma pronto a partire con la giunta di centrosinistra, edilizia sanitaria ferma da due anni e mezzo con quella di centrodestra, Marsilio dica se oltre gli annunci intende mettere a frutto i progetti e i fondi giacenti per gli investimenti in strutture sanitarie sul territorio e se riuscirà a procurarne altri per realizzare tutto quello che finora ha promesso", una domanda articolata in un'interpellanza presentata dal capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci al presidente della Giunta. "Si tratta di una programmazione pronta, con progetti e fondi individuati dalla precedente giunta regionale, contenuti nella D.g.r. n. 742 del 28/09/2018, che prevedeva la copertura di parte delle spese per la costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto con ricorso a forme di partenariato, ma ad oggi in stallo, stando anche a quanto riferito dall'assessore alla Sanità in risposta a una precedente interpellanza di Paolucci". "È ferma e inspiegabilmente giacente una dotazione di oltre 143 milioni di euro ministeriali, con il progetto di fattibilità relativo a diversi presidi ospedalieri contenenti tutte le informazioni capaci di far passare l'iter alla fase operativa - lamenta Paolucci - con il via libera pure della Corte dei Conti dal 18 settembre 2019 per la messa in contabilità delle risorse riferite alla ristrutturazione del nosocomio di Penne con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 39 del 17 febbraio 2020". (segue) (Gru)