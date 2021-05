Napoli: martedì 1 giugno sciopero Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anm, tramite una nota, ha informato che martedì 1 giugno si terrà uno sciopero di 24 ore. A proclamare l'astensione dal lavoro sono le sigle sindacali di Fit-Cisl, Faisa Cisal, Orsa lamentano l'organizzazione e carichi di lavoro personale L1, la manutenzione delle funicolari, il cambio turni degli operatori d’esercizio e la mancanza di un consiglio di disciplina. Filt-Cgil, Uilrasporti, Uglfna aderiscono ad un altro sciopero di 8 ore per il rinnovo del Ccnl degli autoferrotranvieri, l'organizzazione dei carichi di lavoro, la corresponsione del PdR 2017, 2018, 2019, 2020 e l'approvvigionamento dei titoli di viaggio e vestiario aziendale. L'Anm informa che l'eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Per quanto riguarda le linee di superficie il servizio e' garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. La linea 1 della metropolitana si fermerà con ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi alle ore 09.15. Il servizio riprenderà la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17.05 e da Garibaldi ore 17.45. L'ultima corsa serale da Piscinola e da Garibaldi è garantita alle ore 19.45. Le funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto effettueranno l'ultima corsa del mattino alle ore 09.20 e il servizio riprenderà alle ore 17 per fermarsi definitivamente alle ore 19.50. Resterà chiuso l'impianto di Mergellina con attivo il servizio navetta 621 che segue le fasce di garanzia dei bus. (Ren)