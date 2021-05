Napoli: Nappi (Lega), patto per Manfredi? Più tasse per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il patto per Napoli? Piuttosto lo definirei il patto delle tasse. Un pezzo di carta che, dietro le parole del trio dei disastri Letta-Conte-Speranza, cerca di mettere ancora le mani nelle tasche dei napoletani." È quanto dichiara Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. "È vergognoso - prosegue Nappi - che queste sinistre, per convincere un candidato che giustamente non si fida di loro, propongano la minestra riscaldata dell'ennesimo commissario, condita con le solite eterne promesse e mille ovvietà. Se davvero si vuole dare sostegno ai comuni in difficoltà, ci aiutino ad eliminare i paletti che impediscono la gestione efficace delle nostre città ai sindaci, ovviamente a quelli competenti e onesti. Anche per questo spiace molto che una figura autorevole come Manfredi accetti di mettere la faccia a sostegno di questo cartello di opportunisti", conclude Nappi. (Ren)