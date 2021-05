Covid: De Luca, attendiamo risposte da commissario su aumento dosi per Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scorsa settimana abbiamo chiesto al commissario che distribuisce i vaccini per applicare il criterio che abbiamo applicato a Regioni con popolazione più anziana. Adesso che si apre campagna per 16-40enni, la Campania essendo più giovane ha numero elevato di cittadini da vaccinare. Siamo ancora in attesa di una risposta". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)