Giustizia: De Luca, oltre a responsabilità M5s c'è viltà Pd in degenerazione degli ultimi dieci anni

- "A Di Maio chiedo di essere conseguente, se sulla prescrizione assumete posizioni incivili vuol dire che continuate a scherzare. Volete far pagare al cittadino i ritardi dello Stato? Ma state bene col cervello o avete delle turbe? Il diritto non serve a fare politica politicante sulla pelle e massacro di vita dei cittadini". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Credo che l’Italia sia nella fase incuipuò riflettere su dieci anni alle spalle, quanto imbarbarimento e stupidità e frustrazioni abbiamo dovuto conoscere. E sul tema della giustizia, per quanto mi riguarda, c’è responsabilità immensa di 5s e di chi ha strumentalizzato questi temi. Poi si è accorto sulla base dell’esperienza dei sindaci". (segue) (Ren)