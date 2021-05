Carla Fracci: De Luca, dolore per scomparsa sua, è periodo terribile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consentitemi esprimere dolore per scomparsa Carla Fracci, è periodo difficile. Stanno morendo tante persone nel campo dell’arte, dello sport: sono episodi drammatici che segnano con un elemento di tristezza questa stagione della nostra vita. Carla Fracci, Battiato, Gigi Proietti, Burgnich, Paolo Rossi: ma tante figure che sono entrate inqualche modo nella nostra vita. E poi queste immagini che ci vengono dalle morti sul lavoro, dagli incidenti determinati magari dalla irresponsabilità criminale di qualcuno. Persone che continuano a morire neiluoghi di lavoro, immagini che ci riportano a inizio’800 e non nel 2000. Dobbiamo discutere seriamente con imprenditori, sindacati e sanità per come migliorare tranquillità e condizioni tutela vita nei luoghi di lavoro". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)