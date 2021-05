L'Aquila: Consiglio comunale approva delibera per cittadinanza onoraria a Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato stamani all'unanimità dei presenti la delibera con la quale viene conferita la cittadinanza onoraria del capoluogo d'Abruzzo alla Polizia di Stato. Nel corso del suo intervento, il sindaco Pierluigi Biondi ha ricordato come questo riconoscimento cada a pochi giorni dalla "Giornata della legalità", in cui sono stati ricordati coloro che, per difendere lo Stato e i suoi valori, si sono spinti fino all'estremo sacrificio della vita, citando i magistrati e gli uomini della Polizia "la cui divisa - ha aggiunto - va intesa non come elemento di repressione, ma di salvaguardia delle leggi dello Stato e garanzia della legalità. Tra le tante virtù delle donne e degli uomini della Polizia - ha proseguito Biondi - va ricordato l'impegno costante sulle strade, a difesa delle istituzioni democratiche e del loro rappresentanti e, per quanto ci riguarda più strettamente, l'encomiabile apporto fornito in occasione del sisma del 6 aprile 2009, con circa 600 agenti che sono intervenuti a sostenere la popolazione già dalle prime ore successive alla tragedia". Il sindaco Biondi ha, poi, lodato l'impegno della Polizia di Stato nella gestione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 e ha rivolto un saluto al questore Gennaro Capoluongo, che dal 1 giugno lascerà L'Aquila per prendere servizio a Messina. (segue) (Gru)