Sardegna: torna in zona bianca, lo conferma Speranza a Regione

- La Sardegna riconquista la zona bianca. La conferma è arrivata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha comunicato alla Regione la riclassificazione contenuta nell'ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore. Un cambio di fascia che sarà effettivo da lunedì. "Il ritorno alla zona bianca segna un nuovo punto di partenza per l'Isola, dopo tanti sacrifici", dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas. "L'attribuzione della fascia a più basso rischio - prosegue - comporta un allentamento significativo delle restrizioni, ma non sarà un 'liberi tutti'. Il virus rappresenta ancora un pericolo. Serviranno prudenza e senso di responsabilità da parte di tutti per difendere gli importanti risultati raggiunti sul piano epidemiologico, ma oggi possiamo finalmente guardare avanti con rinnovato ottimismo. La campagna vaccinale, che nell'Isola ha compiuto un'importante accelerazione, consente di avviarci a una nuova normalità, in sicurezza. La stagione turistica ha già mosso i primi passi e questa porterà una boccata d'ossigeno all'economia del nostro territorio". (segue) (Rsc)