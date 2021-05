Molise: Ufficio presidenza Consiglio regionale fa chiarezza su ruolo ispettivo consiglieri in materia saniatria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti risalgono al 26 aprile 2021 quando i consiglieri Fontana e Facciolla comunicarono tramite pec al direttore generale, Oreste Florenzano e al direttore sanitario, la volontà di recarsi l'indomani presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli (Cb) per verificare personalmente l'organizzazione del presidio ospedaliero anche ed in virtù della possibilità offerta loro dall'articolo 19 dello Statuto della regione Molise ed in conformità alle funzioni attribuite ai medesimi dal ruolo di consiglieri regionali. Dagli uffici della Asrem giunse risposta, solo al consigliere Fontana, che lo Statuto "non contempla alcun genere di sindacato ispettivo oltre a travalicare le funzioni attribuite dalla norma allo status di consigliere regionale". I due consiglieri si recarono ugualmente il 27 aprile 2021 presso l'ospedale San Timoteo chiedendo di poter parlare con il Direttore Sanitario che, secondo quanto riportato dal documento prodotto dai due consiglieri, non si rese disponibile all'incontro e impedì a medici e operatori sanitari di dare informazioni ai due rappresentanti del Consiglio regionale. Facciolla e Fontana chiesero allora alla segreteria del San Timoteo di essere contattati appena possibile per potersi confrontare sull'organizzazione del presidio ospedaliero ma, ad oggi, non è giunta ancora nessuna risposta. Da qui la necessità di rivolgersi all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale "per fare chiarezza sul ruolo di noi consiglieri che ci consente, in virtù dell'interesse collettivo che rappresentiamo, di verificare quanto accade nell'ospedale di Termoli". (Gru)