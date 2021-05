Abruzzo: Paolucci (Pd), presenta interpellanza su edilizia sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una stasi la cui origine non può essere nelle procedure, visto che tutto era pronto e di cui chiediamo lumi, innanzitutto per capire se l'esecutivo punti a cancellare anche quella programmazione, come ha fatto con la rete ospedaliera del centrosinistra, rimpiazzata con un piano deludente e già vecchio, perché atteso per il 2019. Ci preme sapere inoltre se verranno confermate le previsioni di finanziamento degli investimenti varati con il governo Gentiloni, che prevedevano 12,5 milioni di euro per riqualificare il nosocomio di Penne e 81,59 milioni di euro per realizzare l'ospedale di Teramo. Ma, più di ogni altra cosa, chiediamo di capire quali investimenti in edilizia sanitaria siano stati fatti dall'avvio della XI legislatura a oggi e quali, invece, intenderà assumere nel prossimo futuro, perché nei due anni e mezzo di governo regionale di centrodestra - conclude il capogruppo del Pd Silvio Paolucci - oltre ad annunci generici e ciclici, non ci sembra di vedere un lavoro concreto e utile in tal senso e, soprattutto, non ci sembra che nemmeno si stiano cercando ulteriori risorse rispetto a quelle da noi lasciate in eredità, nonostante la pandemia e lo scompaginamento dei servizi territoriali abbiano mutato notevolmente sia l'urgenza degli interventi che la complessità degli stessi". (Gru)