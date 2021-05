Fisco: De Luca, errore Letta, ai ragazzi serve lavoro non bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della pubblica amministrazione mi consente di fare riflessione su dote dei giovani 18enni da 10mila euro. Proposta che considero sbagliata e perfino pericolosa. Cinque anni fa la Campania ha lanciato un piano per il lavoro, per immettere nella Pa italiana 2-300mila giovani. La Regione propone di dare lavoro non il bonus. E trovo sconcertante che forze politiche che propongono regali non comprendano che ai giovani dobbiamo dare il lavoro e continuino a non dire una parola sul piano per il lavoro per il Sud". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)