Umbria: Pd, su eventuale buco sanità presidente Tesei ammetta responsabilità (2)

- I consiglieri del Pd concludono: “Insomma accampare scuse per coprire l’ennesimo disastro era, per certi versi, scontato. Ma, in questo caso, ci obbliga ad andare a fondo e comprendere quali siano le effettive entità e le relative responsabilità rispetto al disequilibrio in sanità prodotto della Giunta Tesei a partire dal 2020. È del tutto evidente , anche sulla base dei documenti ufficiali, che fino al passaggio di consegne, la sanità umbra, nonostante criticità e storture, era in grado di funzionare bene e di tenere i conti a posto. L’esatto contrario di ciò che avviene adesso. Riteniamo pertanto doveroso che la Prima commissione consiliare, così come già richiesto dalla consigliera Donatella Porzi, provveda a censurare le false dichiarazioni dell’assessore Coletto. Ci attendiamo invece che la Commissione d’Inchiesta sull’emergenza Covid inizi a fare davvero chiarezza, oltre che sulle responsabilità di questa disastrosa gestione di questi mesi, anche sulle cause del disequilibrio finanziario prodotto nel 2020-21 e sul corretto e coerente utilizzo dei fondi destinati alla sanità. Un atto di trasparenza che tutti gli umbri si aspettano”. (Ren)