Campania: De Luca, Regione finanzierà ricerca su idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Campania finanzia per 50 milioni di euro Borgo 4.0, finanzieremo la ricerca sull’idrogeno. stiamo lavorando a grande digitalizzazione di tutta la Pa regionale. Ne parleremo a breve, puntiamo a essere prima regione d’Italia. Avremo nelle prossime settimane la definizione regionale per case di comunità per medicina territoriale. Vairamo a breve progetto per teleconsulto per abitanti delle isole, per zone montane e disagiate". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)