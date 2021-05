Napoli: oggi tavolo del centrodestra per organizzazione amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa che il tavolo nazionale definisca il percorso di partecipazione alle elezioni comunali e individui i candidati sindaco delle città chiamate al voto, si sono riuniti oggi i coordinamenti cittadini di Napoli di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per proseguire l'organizzazione del lavoro comune della coalizione di centrodestra in vista delle prossime amministrative. Il tavolo cittadino auspica che la competizione elettorale si svolga su programmi ed iniziative strategiche per offrire un futuro alla città, interrompendo il trentennale fallimentare modello delle sinistre, fatto di promesse, debiti e clientele". Così in una nota la Lega. (Ren)