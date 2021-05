Molise: Ufficio presidenza Consiglio regionale fa chiarezza su ruolo ispettivo consiglieri in materia saniatria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I consiglieri regionali del Molise Vittorino Facciolla e Valerio Fontana potevano visitare l'ospedale 'San Timoteo' di Termoli per verificare l'organizzazione del presidio ospedaliero. Era nel loro diritto. Possibilità questa che si sono visti negare dai vertici sanitari e, nello specifico dal direttore generale Oreste Florenzano al quale si uniformò la risposta del dottor Giovanni Serafini, nonostante il loro ruolo di consiglieri regionali glielo consentisse. Sullo spiacevole accaduto è intervenuto ieri, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che ha accolto le osservazioni e l'istanza dei due consiglieri e ha riconosciuto il potere di acquisizione di informazioni per l'espletamento del ruolo pubblico di consiglieri regionali". E' quanto riferiscono in una nota i due consiglieri regionali spiegando che la decisione assunta dall'Ufficio di presidenza ribadisce anche che "la disposizione statutaria riconosce ai consiglieri regionali un generale potere di acquisizione di notizie e informazioni presso gli uffici della Regione, degli enti, delle agenzie, della aziende istituite dalla Regione e presso le società partecipate, menzionando un ambito oggettivo molto ampio e comprensivo di tutte le soggettività attraverso le quali si da attuazione alla direzione politica e amministrativa regionale e quindi anche quella relativa all'erogazione di servizi che si inquadrano nella competenza in materia sanitaria". (segue) (Gru)