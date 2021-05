© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo superato i 3 milioni di somministrazioni complessive e un milione di cittadini con doppia dose. Mi sembrano numeri importanti tenendo conto che in Campania abbiamo 20mila dipendenti in meno rispetto a popolazione e media nazionale". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)