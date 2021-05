© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo completato l’operazione sulle isole, di grande rilievo anche internazionale. Stiamo completando per lavoratori ambito turistico, costiere: credo che in una settimana avremo completato immunizzazione, mi pare operazione straordinaria". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)