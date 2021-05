Covid: De Luca, usiamo mascherina e gradualmente fuori da emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rischiamo ripetizione ondata Covid registrata anno scorso tra settembre e ottobre. Continuiamo a usare mascherina, non è grandissimo sacrificio. Manteniamo una posizione di grande prudenza. In ogni caso ci stiamo avviando verso una situazione sicuramente aperta di ripresa delle attività economiche, della vita sociale e dell’economia del nostro Paese. auguriamoci di poter completare fuoriuscita da Covid che sarà più rapida quanto più saremo responsabili e istituzioni saranno in grado di risolvere criticità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)