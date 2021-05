Covid: De Luca, riapertura scuole e non vaccinati ci impongono atteggiamento prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci stiamo avviando verso una situazione comunque positiva, non è superfluo richiamare cittadini ad atteggiamento di prudenza. Intanto perché abbiamo comunque quota rilevante di chi non ha dato disponibilità a vaccinarsi, abbiamo un 15 per cento circa che non ha voluto vaccinarsi. Abbiamo comunque centinaia di migliaia di persone esposte al contagio. A settembre poi andiamo verso apertura anno scolastico generalizzata". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "E senza vaccinazione per ragazzi e fatto richiamo per personale scolastico è chiaro che noi rischiamo di avere a settembre un altro luogo di assembramento e diffusione del contagio. Noi abbiamo iniziato a vaccinare per primi da metà gennaio, il personale medico e sanitario. Saranno passati dieci mesi rispetto a quando avremo il ritorno dalle ferie e noi dovremo fare la seconda vaccinazione per loro. Anche quelli che hanno fatto seconda dose non avranno copertura immunitaria e avremo altra situazione di potenziale rischio negli ospedali". (Ren)