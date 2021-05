© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Modifica del codice gli appalti, preoccupazioni sui ribassi trovano risposta non nelle soglie. Per me la sicurezza sul lavoro va garantita anche se appalti sono al 10 per cento. Mi pare surreale la discussione sulla soglia dei ribassi. Controlli vanno fatti sempre, francamente mi pare discussione incomprensibile". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)