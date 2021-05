Fisco: De Luca, logica del "regalo" finanzia manodopera criminalità al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ricordare che i regali servono in parte nelle aree meridionali a finanziarie manovalanza di camorra,ndrangheta e mafia. A volte ho sensazione che ci sia gente che parla del popolo senza conoscerlo e poi c’è chi parla del popolo essendone parte, essendo nato in mezzo alla povera gente. Credo che forze riformiste devono rinnovare loro identità in Italia e Europa e uno dei primi elementi deve essere questo di insegnare ai giovani che ognuno è responsabile della propria esistenza, educarli a combattere non al parassitismo. In una società moderna ci sarà sempre un 5 percento di chi non ce la fa. A loro uno Stato democratico ha il dovere di dare dieci mani.Ma non a chi non combatte, non lavora, non studia e si forma. Questo è totalmente diseducativo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)