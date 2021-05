Fisco: De Luca, dietro successioni c'è sacrificio di una vita, rileggere Einaudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tema fonte finanziaria: parte tassa di successione. Il tema è così delicato che affrontarlo in termini banali rappresenta atto di autolesionismo politico. Nelle successioni non c’è solo la rendita, la speculazione: c’è il sacrificio di una vita che va rispettato. Dunque è tema che va affrontato con grande attenzione, perché conta in politica anche la comunicazione. Non arrivano i distinguo da contabili. I cittadini hanno diritto di preoccuparsi e di mandarvi a quel paese. c’è un libro di Luigi Einaudi, "Prediche inutili" del 1959, e c’è un capitolo “in lode del profitto”, in cui affronta tema progressività della tassazione in maniera acuta. È una scelta di civiltà ma c’è soglia limite entro cui viene meno interesse a creare ricchezza. Ecco è una riflessione acuta di Einaudi con cui contrasta l'ideologismo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)