Teramo: sancito ultimo passo per progetto Teatro Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza a Teramo dell'onorevole Paola De Micheli - ex ministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti - ha offerto l'occasione, questa mattina, per un breve ma importante incontro istituzionale con il sindaco, Gianguido D'Alberto, e l'assessore Stefania di Padova con i quali, in particolare, la stessa ha effettuato un sopralluogo al Teatro Romano. De Micheli ha avuto così modo di ascoltare dalle parole del sindaco lo stato di attuazione del progetto di riqualificazione funzionale dello storico monumento che caratterizza la città di Teramo. L'ipotesi progettuale - peraltro alla stessa già nota perché recentemente ha ricoperto l'incarico di commissario alla ricostruzione che le ha permesso di avere contezza delle prospettive di sviluppo del territorio - è stata ampiamente condivisa, soprattutto in ragione delle prospettive di rilancio economico e culturale che ad essa danno sostanza. È di fatto chiusa, pertanto, la procedura burocratica e amministrativa che consentirà l'avvio dei lavori del primo stralcio. Per il sindaco, D'Alberto, "oggi si scrive una pagina straordinaria. Ciò che per tanti anni è sembrato un sogno, un obiettivo continuamente da rincorrere, è realtà. In pochi anni siamo riusciti a compiere le mosse fondamentali: acquistare i palazzi Salvoni e Adamoli, validare il progetto definitivo e concorrere per nuovi finanziamenti. Adesso partiranno le procedure per la demolizione dei due palazzi e si provvederà a sviluppare ulteriormente l'iter per l'affidamento dei lavori. Una giornata che segna una tappa decisiva, questa, non solo per la realizzazione del progetto che interessa il Teatro Romano - ha continuato D'Alberto -, ma anche per il connesso incremento di quella programmazione che, con il recupero e la valorizzazione della storia e dei monumenti della nostra città declinato in funzione della crescita culturale ed economica, potrà favorire un incremento della qualità della vita, individuale e sociale". (Gru)