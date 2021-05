Sardegna: torna in zona bianca, lo conferma Speranza a Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro epidemiologico della Sardegna - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - riflette la zona bianca ormai da settimane. La cancellazione del coprifuoco è una scelta di buonsenso che va nella direzione auspicata, così come il cambio delle regole del sistema di classificazione, su cui abbiamo insistito con forza. Un ritorno alla normalità che non deve tradursi in alcun modo in un abbassamento del livello d'attenzione nei confronti del virus. Questa è un'opportunità per tutta l'Isola e ognuno dovrà fare la propria parte per difendere questo risultato". (Rsc)