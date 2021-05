Napoli: Felaco, beni confiscati a criminalità ad associazioni ed enti del terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore con delega ai Beni confiscati Luigi Felaco, l'individuazione delle aree di intervento ai fini dell'assegnazione, in concessione d'uso gratuito per finalità sociali di 10 beni immobili confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli. A breve gli uffici provvederanno alla pubblicazione del bando pubblico di partecipazione che comprende il calendario di sopralluoghi utili a visionare i beni immobili da parte delle associazioni interessate. L'assessore Felaco ha dichiarato: "Con questa delibera, a seguito di un percorso partecipato, decidiamo di assegnare in concessione d'uso gratuito ai soggetti previsti dall'art. 48 del decreto legislativo 159\2011 e ss.mm.ii. i beni confiscati alle mafie per attività destinate all'infanzia, attività culturali, attività per giovani, anziani, case rifugio per emergenze legate alla violenza di genere, attività di inclusione sociale e tutela delle fasce deboli, formazione e altre attività socialmente rilevanti. Si tratta di un segnale importante, in un momento in cui la violenza della camorra riesplode nelle strade, per dire con i fatti che la città appartiene ai giovani e non, ai più fragili, a chi fa del bene. I beni confiscati alla camorra ora sono beni di tutti. Appartamenti sottratti ai clan che vengono restituiti alla città negli spazi fisici e nei servizi che li animeranno, da qui in poi. Un risultato che segue i numerosi interventi del sindaco Luigi de Magistris, i sopralluoghi e il lavoro di tanti uffici tecnici comunali, dell'ufficio di Gabinetto del sindaco, dello staff dell'assessorato e i confronti con la rete degli assegnatari dei beni confiscati, gli amministratori pubblici, il prezioso contributo del Cup (Comitato unitario delle professioni), del Diarc, Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e ovviamente di Libera Campania". (Ren)