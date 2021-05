Napoli: de Magistris, prorogare 147 agenti di Polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho avuto importanti incontri a Roma in settimana. In particolare sono stato al Ministero dell'Interno per sostenere e sollecitare, e l'ho fatto anche al Mef, il provvedimento di proroga dei 147 agenti di Polizia municipale il cui contratto è in scadenza il 31 maggio”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Non solo è un atto giusto in questo momento storico nei confronti di 147 persone - prosegue - ma è assolutamente necessario per ragioni di sicurezza pubblica perché mai come in questo periodo c'è bisogno di personale in strada data la pandemia in corso. Poi vorrei ricordare che siamo enormemente sotto organico, siamo scesi dai quasi 2500 poliziotti municipali ai quasi 1500. Ho quindi voluto sottolineare l'allarme della città di fronte a questo provvedimento governativo che non è ancora intervenuto. Ho poi voluto affrontare col ministro Orlando e con i suoi collaboratori la questione della Whirlpool che non sembra registrare svolte e ho trovato l'attenzione a organizzare un nuovo tavolo di lavoro anche alla presenza della viceministra dello Sviluppo economico Todde che sta affrontando la questione e che sentirò la prossima settimana. Ho fatto poi incontri importanti al Mef per quanto riguarda la situazione dei Comuni che si trovano in ginocchio dopo la decisione della Corte costituzionale che ha prodotto effetti devastanti e quindi la necessità che ci sia un intervento immediato per affrontare la questione, oltre al disavanzo accumulato dagli enti in predissesto a causa della Pandemia che ha bloccato ogni attività in atto per ridurre le criticità dei bilanci comunali soprattutto a causa dei tagli dei trasferimenti statali intervenuti in questi anni e di una serie di normative che di certo non hanno aiutato”, conclude de Magistris. (Ren)