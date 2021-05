Napoli: riparte il Nuovo Teatro Sanità con 5 spettacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2 al 6 giugno il Nuovo Teatro Sanità riparte con 5 spettacoli dal vivo nella Basilica di San Gennaro presso le Catacombe di Napoli, grazie alla rassegna Live – Il teatro è dal vivo, iniziativa, sostenuta dal Teatro Pubblico Campano, che si inserisce nella programmazione de "La Campania è Teatro, Danza e Musica", progetto promosso da Artec/ Sistema Med in collaborazione con Scabec - Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival. “Quindici realtà, tra teatri e compagnie indipendenti, si sono associate per creare una vetrina, una vera e propria mostra sul teatro contemporaneo campano - si legge in una nota - in scena dal 28 maggio al 13 giugno, per ricucire quei fili spezzati col proprio pubblico a causa della pandemia. Nuovo Teatro Sanità e Nest di Napoli, Teatro Civico 14 e Mansarda Teatro dell'Orco di Caserta, Compagnia Solot di Benevento animeranno il Museo Ferroviario di Pietrarsa, le Catacombe di Napoli, il Mulino Pacifico di Benevento e Caserta Vecchia”. “Si tratta - spiegano gli animatori della rassegna - di luoghi che incidono su un territorio prossimo a quello dove agiamo abitualmente e che in più si distinguono per essere siti di grande valore estetico e culturale. Tra i giovani artisti che prenderanno parte a Live, ci sono Fabio Pisano, vincitore del Premio Hystrio; Michele Brasilio, tra i vincitori di Nuove Sensibilità; la Compagnia Le Scimmie, che ha ricevuto la menzione speciale al Premio Scenario; la Compagnia I pesci, vincitore del Premio Leo de Berardinis; e il Collettivo Lunazione, vincitore del Premio Scenario”. (Ren)