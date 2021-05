Vaccino: Toti, ho fatto AstraZeneca come volontario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice di essermi vaccinato con AstraZeneca come volontario, nonostante per età fossi nelle liste per fare Pfizer o Moderna. Mi sento meglio soprattutto perché alla fine, al di là della protezione individuale, ci credo. E vaccinarmi oggi è il modo migliore per dimostrarlo". Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria che aggiunge: "Al di là di qualche disguido e polemica di troppo, abbiamo un sistema sanitario fatto di persone straordinarie". (Rin)