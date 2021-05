M5s: D'Incà, Erika Baldin resterà voce Movimento in Consiglio regionale Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio di Stato "ha sancito che Erika Baldin resterà la voce del Movimento cinque stelle nel Consiglio regionale del Veneto. Una notizia che ci aspettavamo e che ci permette di portare avanti il lavoro del Movimento in questa Regione. Voglio esprimere le mie felicitazioni per Erika che ha lavorato tanto per il territorio e per i suoi concittadini e che da consigliera continuerà ad essere un punto di riferimento per il M5s in Veneto". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)