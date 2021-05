Sud: ministero, Carfagna lancia video per promuovere Mezzogiorno all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bentornati al Sud" è il titolo del video, promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, per rilanciare l’immagine del Mezzogiorno d’Italia. Lo riferisce una nota del ministero per il Sud e la Coesione territoriale. "Il video è rivolto al pubblico straniero ed è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla stampa estera. Madrina d’eccezione è l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta che chiude una carrellata di immagini evocative dei più bei luoghi delle regioni meridionali", sottolinea il ministero, che aggiunge: "Il Sud è tornato, è sicuro ed è pronto ad accogliere amici vecchi e nuovi nelle sue città d’arte, con la sua storia millenaria, il suo mare cristallino, i suoi borghi incantati. Grazie alla collaborazione con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il video sarà veicolato all’estero anche attraverso la rete diplomatica italiana". (Com)