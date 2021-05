Napoli: Nonno (Fd'I), con Cigliano perde figura di spessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la morte di Antonio Cigliano la città di Napoli perde una figura politica di spessore. Nonostante le nostre idee politiche fossero ovviamente diverse, gli va riconosciuta la lealtà e la sua capacità di stare costantemente in mezzo alla gente. Un socialista che in positivo ha lasciato un segno nella nostra città, un uomo di alta caratura. Sono vicino ed esprimo il mio personale cordoglio alla famiglia". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. (Ren)