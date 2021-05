Napoli: detenzione di droga ai fini di spaccio, arrestato 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Pozzuoli (Na) hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 23enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato sottoposto a controllo nel rione Toiano e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e 300 euro in contante ritenuto provento illecito. I militari hanno poi perquisito la sua abitazione e rinvenuto 45 grammi di hashish. Finito in manette, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.(Ren)