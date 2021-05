Napoli: Manfredi, ripartire dalle periferie e dai nostri giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giovani, transizione digitale, crescita sostenibile". Sono queste le direttrici che l'ex ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi individua nel suo dialogo con il quotidiano La Repubblica. "Riconnettere Napoli, spina dorsale del Mezzogiorno, con l'Europa - continua il già rettore della Federico II - Perché quella è la dimensione naturale della città: da sempre in dialogo con grandi mutamenti, spesso un laboratorio, nonostante le contraddizioni". Manfredi ha sciolto la riserva sulla sua candidatura alle prossime elezioni amministrative a Napoli dopo la firma del "Patto per Napoli", dedicato alla gestione dell'imponente debito del Comune e anche a un "Piano straordinario per le assunzione e alla riqualificazione del personale", sottolinea Manfredi. L'intesa è stata sottoscritta dai leader dei partiti che sostengono la candidatura di Manfredi: Enrico Letta per il Pd, Giuseppe Conte per il M5s e Roberto Speranza per Leu. Come già fatto durante la permanenza al dicastero, anche nella sfida napoletana Manfredi conferma il suo impegno nei confronti dei giovani: "Ripartire dalle periferie, non solo geografiche. Vorrei cominciare dai nostri giovani che emigrano per studiare o lavorare". E ancora sulla squadra che lo affiancherà nella futura possibile amministrazione: "Voglio rappresentare i vari volti e talenti di Napoli. Giovani innanzitutto, ma anche personalità provenienti da vari mondi e ceti sociali". Non teme il presidente della Regione Vincenzo De Luca: "Sono sicuro che avremo un'ottima, corretta e costruttiva interlocuzione", afferma Manfredi. Il focus dell'ex presidente della Crui resta però il futuro della città e delle nuove generazioni che la abitano, per questo punta su una definitiva riqualificazione di Bagnoli: "Per me dovrà essere il luogo in cui transizione digitale e ambientale si incontrano. Nome simbolo della nuova Napoli". Un progetto ambizioso, e per questo "bisognerà adesso lavorare tutti insieme, senza risparmio", è la promessa del candidato sindaco. (Ren)