Abruzzo: Cna, Confcommercio e Confesercenti, strategia comune per coordinare iniziative di "L’estate a Pescara"

- "Un orario di chiusura delle attività di ristorazione per tutta la città ragionevolmente spostato in avanti, meglio ancora se coordinato con le vicine Montesilvano e Francavilla, valutando se nel corso della settimana sia meglio adottare una soluzione unica o differenziata nei week-end. Sviluppo delle attività di informazione, che scoraggi gli assembramenti e favorisca così una più equilibrata distribuzione del pubblico nelle diverse aree della movida: riviera, centro storico, centro città. Coordinamento tra istituzioni locali e Prefettura per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza e bloccare eventualmente le aree troppo intasate. Dialogo con i cittadini residenti per aiutare una ripresa ordinata delle attività, in nome del reciproco rispetto e tolleranza. Sono le proposte che Cna, Confcommercio e Confesercenti di Pescara metteranno già nei prossimi giorni sul tavolo del confronto istituzionale con l'amministrazione comunale: un confronto", dicono in una nota congiunta i tre rappresentanti provinciali Carmine Salce, Riccardo Padovano e Gianni Taucci "che esca dalla semplificazione dell'ora in più o in meno, per affrontare tutti i nodi legati a una ripartenza che vogliamo definitiva, e quindi necessariamente sicura". (segue) (Gru)