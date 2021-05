Agroalimentare: Carfagna, investire in agricoltura biologica e prodotti di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ospite all'evento "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'Agenda 2030", promosso dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), ha dichiarato: "Dobbiamo investire di più e con più convinzione nell’agricoltura biologica e nei prodotti di qualità che le nostre terre ci offrono". Per questo, "regolamenteremo il settore e lo incentiveremo con il nuovo ciclo dei Fondi strutturali dell'Unione europea", ha aggiunto la ministra. (Rin)