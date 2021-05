Napoli: Iovino (M5s), con Manfredi uniti per restituire dignità a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contento che Gaetano Manfredi abbia scelto di mettersi alla testa della battaglia, che portiamo avanti da mesi, per il rilancio definitivo di Napoli. L'ex ministro è oggi il profilo ideale per guidare la città fuori dalla più grave crisi debitoria della sua storia e per restituirle la dignità che troppi anni di inedia e non governo le hanno strappato. Per anni rettore della Federico II, tra le più prestigiose università in Europa, sono convinto che con Manfredi alla guida di Napoli ci sarà grande attenzione anche per il mondo degli studenti, che rappresentano una platea importante e troppo spesso trascurata. All'ex ministro va il mio sincero in bocca al lupo, con l'impegno di essere al suo fianco per restituire ai napoletani la città che meritano". Così il deputato e responsabile regionale in Campania per i rapporti interni Luigi Iovino.(Ren)