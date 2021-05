Napoli: Dinacci (Art. 1), Manfredi occasione per rilancio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gaetano Manfredi è una figura di grande qualità che può aprire una fase di cambiamento decisiva per il futuro di Napoli, con il contributo delle migliori energie civiche e della buona politica". Lo ha dichiaratp il coordinatore metropolitano di Articolo Uno a Napoli Francesco Dinacci: "Ora la coalizione democratica sia popolare e si apra con coraggio alle personalità e alle forze disponibili per costruire la più larga unità del campo progressista contro una destra insidiosa ed aggressiva, dentro una fase in cui sono in forte crescita povertà e disagio sociale. A partire dalle forze politiche che hanno sostenuto il governo Conte due e hanno mantenuto saldo un impegno comune anche nella nuova fase nazionale, da Napoli si dà vita a un laboratorio nazionale e si costruisce un patto politico forte che può restituire fiducia e speranza ai cittadini, con l'ambizione di costruire il progetto di una moderna città solidale ed inclusiva". Dinacci ha concluso: "Attorno alla candidatura di Gaetano Manfredi può raccogliersi anche un largo mondo della sinistra, civico, ecologista, progressista, che con Articolo Uno vuole lanciare la sfida unitaria di un nuovo ruolo nazionale della capitale del Sud, per parlare al mondo del lavoro e ai ceti più fragili della città". (Ren)