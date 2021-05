Imprese: Fincantieri e Faist, nasce la joint venture Power4Future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri SI, controllata di Fincantieri leader nell’ambito dell’integrazione di sistemi di propulsione elettrica e di impianti elettromeccanici complessi nel segmento marino (cold ironing) e terrestre, e Faist Electronics, controllata di Faist Group specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi completi di accumulo di energia elettrica inclusi dispositivi elettronici di controllo e di potenza, hanno costituito la joint venture Power4Future, dedicata alla produzione di batterie al litio, altamente strategiche in molteplici settori industriali e considerate fonte di vantaggio competitivo per le aziende e i Paesi che ne detengono la tecnologia. Lo rende noto un comunicato. Le batterie prodotte da Power4Future daranno inoltre un importante contributo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese, alla base dell’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che ha definito specifici obiettivi e priorità per rendere i porti italiani e, più in generale, i trasporti più verdi. Power4Future sarà presente al Salone nautico di Venezia che si apre domani, sabato 29 maggio. (segue) (Com)