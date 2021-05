Sardegna: accordo Regione-Federfarma, ora ci si potrà vaccinare in farmacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe partire dal prossimo 15 giugno la somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie della Sardegna. Sta infatti per essere sottoscritto un accordo in tal senso fra Regione e Federfarma che diventerà ufficiale da martedì con la firma delle parti. Somo 300 le farmacie sarde che saranno interessate dalla campagna vaccinale. Quanto alla data di partenza, sottolineano da Federfarma, sarà condizionata dalla quantità di dosi destinate alle farmacie. Per ora, sottolinea l'organizzazione dei farmacisti, le dosi sono insufficienti a garantire una distribuzione capillare sul territorio. Federfarma assicura che i farmacisti sono pronti a fare qualunque tipo di vaccino dal momento che hanno seguito i corsi di formazione dell'Ats, i tutoraggi negli hub o con un professionista abilitato alla vaccinazione. La vaccinazione nelle farmacie permetterà di raggiungere anche gli abitanti delle zone periferiche dell'Isola. Federfarma stima il contributo dei 300 presidi sardi in almeno tremila vaccini al giorno. (Rsc)